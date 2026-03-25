Una operación policial en el departamento de Canindeyú, Paraguay, culminó con el rescate de una joven de 23 años que permanecía desaparecida desde el pasado mes de enero. La víctima, quien padece de hidrocefalia, fue localizada en la localidad de La Paloma tras una intensa investigación liderada por el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Según los informes oficiales, la joven habría sido captada y entregada por su prima hermana con el fin de ser sometida a explotación sexual.

La investigación reveló detalles escalofriantes sobre la transacción, señalando que la prima de la víctima habría negociado su entrega por la suma de 200.000 guaraníes (aproximadamente 27 dólares estadounidenses). El operativo policial permitió la detención de tres personas: la prima de la joven, un hombre que habría participado en la captación y un tercer individuo señalado como el presunto explotador. La denuncia inicial fue interpuesta por la madre de la víctima, cuya persistencia permitió rastrear el paradero de su hija tras meses de incertidumbre, según informa el medio Trece de Paraguay.

Juan Pereira, comisario de la Policía Nacional, confirmó que el caso se considera prácticamente resuelto tras la ubicación y asistencia de la mujer. La joven ya se encuentra bajo resguardo y fue entregada a su núcleo familiar, donde recibe atención médica y psicológica especializada debido a su condición de vulnerabilidad. Los tres detenidos ya han sido procesados y se encuentran a disposición de la justicia bajo cargos relacionados con la trata de personas y explotación sexual.

Este suceso ha generado una profunda indignación en la sociedad paraguaya, poniendo de relieve los riesgos extremos que enfrentan las personas con discapacidad ante redes de trata que, en ocasiones, operan dentro del propio entorno familiar. Las autoridades instan a la población a utilizar los canales de denuncia ante cualquier sospecha de desaparición o abuso, especialmente cuando involucra a sectores de la población con necesidades especiales.

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