El estado de Maryland (Estados Unidos) se encuentra conmocionado tras la detención de Dayton James Webber, un joven de 27 años cuya historia de resiliencia le había dado fama internacional. Webber, quien sufrió la amputación de sus brazos y piernas cuando era un bebé, pasó de ser un ejemplo de superación en el deporte profesional a enfrentar cargos por asesinato en primer y segundo grado. Las autoridades locales informaron que el incidente ocurrió durante una discusión dentro de un vehículo en la localidad de La Plata, donde el acusado presuntamente disparó contra el pasajero del asiento delantero mientras él mismo conducía el automóvil.

La víctima ha sido identificada como Bradrick Michael Wells, también de 27 años. Según el reporte oficial de la oficina del sheriff del condado de Charles, tras el ataque, Webber detuvo el vehículo y solicitó a otros dos pasajeros que viajaban en la parte trasera que lo ayudaran a deshacerse del cuerpo. Ante la negativa de los testigos, quienes abandonaron el auto para alertar a la policía, el sospechoso huyó del lugar con el fallecido aún a bordo. El cadáver de Wells fue localizado horas después en un terreno privado en Charlotte Hall, a unos 16 kilómetros de distancia del punto donde se originó el altercado.

Webber era una figura reconocida en el ámbito del cornhole, una disciplina extremadamente popular en Norteamérica que consiste en lanzar bolsas de granos hacia un objetivo en una tabla de madera. Su capacidad para competir al más alto nivel, utilizando sus extremidades amputadas para sujetar y lanzar las bolsas con precisión, lo llevó a protagonizar reportajes en cadenas como ESPN y el programa Today. Sin embargo, tras el crimen, resurgieron publicaciones de sus redes sociales a principios de 2024 donde el deportista demostraba su habilidad para manipular y disparar armas de fuego a pesar de su condición física.

El acusado fue capturado finalmente en Charlottesville, Virginia, donde ingresó a un centro médico por complicaciones de salud no reveladas. Actualmente, se encuentra bajo custodia mientras se tramita su extradición a Maryland para enfrentar la justicia. Por su parte, la American Cornhole League emitió un comunicado limitándose a señalar que están al tanto de la situación, pero que no realizarán comentarios adicionales sobre un proceso judicial que sigue en curso y que ha dejado atónitos a quienes veían en Webber un símbolo de victoria sobre la adversidad.

Con información de Clarín, El Mundo y Univision.

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