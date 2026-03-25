ANH detecta gasolina fuera de especificación y precinta cisterna en Pando

Un operativo de control evitó la circulación de combustible irregular en el departamento de Pando. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) precintó una cisterna que transportaba gasolina fuera de los parámetros de calidad.

El hecho se registró en la Planta de Almacenaje Zona Comercial de Cobija, donde el carburante fue retenido antes de ingresar a los tanques de distribución.

Control detecta irregularidades

Durante una inspección de rutina, técnicos de la ANH, en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), analizaron cuatro cisternas provenientes de la Planta de Senkata.

Las pruebas permitieron evaluar:

Gravedad específica

Contenido de agua

Condiciones físicas del combustible

En uno de los compartimientos —con 17.500 litros— se detectaron sedimentos sólidos y coloración inusual, lo que encendió las alertas.

Medida inmediata

Ante esta situación, se activó el protocolo de seguridad y la cisterna fue precintada para su custodia, en cumplimiento de la normativa vigente.

Garantizan abastecimiento

El director distrital de la ANH en Pando, Marco Antonio Sánchez, pidió tranquilidad a la población.

“La cisterna no fue descargada, por lo tanto, el producto no llegará a las estaciones de servicio ni al consumidor final”, aseguró.

Resto del combustible en regla

Las otras tres cisternas inspeccionadas cumplieron con todos los parámetros de calidad y fueron despachadas con normalidad.

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