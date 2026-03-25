Gobierno llama al diálogo y pide al transporte respetar acuerdos firmados

En medio del paro de 24 horas que paraliza La Paz, el Gobierno reiteró su llamado al diálogo y cuestionó las medidas de presión asumidas por el sector del transporte.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que la solución a los conflictos pasa por el entendimiento entre las partes.

“Creemos que el diálogo es el mejor camino para solucionar los problemas”, escribió la autoridad en su cuenta de X.

Lupo cuestionó que, pese a existir acuerdos previos, se haya convocado a un paro con bloqueos.

“En medio de un proceso de diálogo y acuerdos ya firmados, la convocatoria a un paro (…) es un error”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que estas medidas perjudican directamente a la población.

“Los bolivianos quieren trabajar y estudiar. Los paros no resuelven nada”, enfatizó.

Contexto del conflicto

El transporte federado y libre cumple un paro en demanda de soluciones a problemas vinculados a la calidad de la gasolina y las compensaciones por el denominado combustible desestabilizado.

En ese escenario, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que el combustible que actualmente se comercializa cumple con los estándares de calidad.

Pagos en marcha

La estatal también informó que ya se iniciaron las compensaciones a los afectados.

Más de 700 usuarios comenzaron a cobrar mediante el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), a través del Banco Unión, bajo la modalidad de pago en ventanilla.

El Gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo, mientras el conflicto en las calles continúa.

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