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Policial

Buscan a tío acusado de dopar y abusar de una adolescente en Cochabamba

La víctima, de 14 años, denunció el hecho ante autoridades. El principal sospechoso se encuentra prófugo y la Policía intensifica su búsqueda.

Cristina Cotari

25/03/2026 14:41

Cochabamba, Bolivia

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Una adolescente de 14 años denunció haber sido dopada y víctima de abuso sexual presuntamente por su tío en la localidad de Ivirgarzama, municipio de Puerto Villarroel, en el departamento de Cochabamba. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

El director departamental de la Felcv, Marcelo Núñez, informó que el hecho habría ocurrido el pasado 9 de febrero y que la denuncia ingresó formalmente ante el Ministerio Público, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el relato de la víctima, la menor se encontraba realizando labores de cultivo de hoja de coca y posteriormente acudió a la vivienda de su tía. En ese lugar, su tío le ofreció una bebida que, según la denuncia, le provocó somnolencia inmediata.

La menor señaló que al día siguiente despertó con dolor de cabeza y molestias en sus partes íntimas, lo que la llevó a sospechar que fue víctima de abuso.

Tras conocerse la denuncia, el presunto agresor, de 32 años,  se dio a la fuga y actualmente se encuentra prófugo. La Policía continúa con las labores de búsqueda para dar con su paradero, mientras el caso sigue en proceso de investigación en la Fiscalía.

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