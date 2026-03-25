Lupo anuncia socialización de leyes clave para impulsar la economía

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que desde la próxima semana el Gobierno iniciará el proceso de socialización de un paquete de leyes que busca impulsar el crecimiento económico del país.

“La próxima semana empezamos a socializar un paquete de leyes importantes para que Bolivia crezca. Estas tienen que ver con la ley de hidrocarburos, de energía eléctrica, de minería, concesiones y asociaciones público-privadas. En una segunda etapa encararemos otro paquete de leyes”, indicó la autoridad.

Lupo explicó que estas iniciativas registran un importante avance, aunque remarcó la necesidad de diferenciar entre las etapas de elaboración, aprobación e implementación de las normas.

“Vamos a trabajar con todas las autoridades electas, vamos a implementar las reformas de las leyes, de la Constitución, el modelo del 50-50, y lo vamos a hacer con todos los actores”, sostuvo.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz ya había anticipado que, tras las elecciones subnacionales, se avanzará en la aprobación de este paquete normativo orientado a dinamizar la economía nacional.

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