Sin licencia y al volante: joven arrolla y quita la vida a ciclista en Cochabamba

Un trágico accidente ocurrió en el ingreso a K’ara K’ara, a la altura del coliseo en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde un ciclista de 70 años perdió la vida tras ser atropellado por una vagoneta conducida por un joven de 18 años.

El subdirector de Tránsito, Transportes y Seguridad Vial, Hernando Sotopeña, informó que el conductor no contaba con licencia de conducir y mencionó que el ciclista perdió la vida pese a que fue trasladado a emergencias del Hospital Viedma para recibir atención médica.

“El vehículo colisionó con el ciclista, provocando lamentablemente su fallecimiento”, indicó la autoridad policial.

El hecho fue puesto a conocimiento de la Fiscalía, y se procedió a recolectar las muestras necesarias para la investigación. El caso se encuentra en proceso de esclarecimiento mientras se sigue el procedimiento legal correspondiente.

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