Investigan presunto abuso contra una menor en Sacaba; el padre fue aprehendido

Un grave caso es investigado en el municipio de Sacaba, donde una adolescente de 14 años habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padre.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), lo que permitió la rápida intervención de las autoridades.

Según la información preliminar, el hombre fue aprehendido y el caso se encuentra en etapa de investigación, bajo protocolos establecidos para la protección de la víctima.

Investigación en curso

El hecho ha generado preocupación por la gravedad de la denuncia, al involucrar a una menor de edad y a un familiar directo.

Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y en la evaluación del caso, mientras se activan mecanismos de resguardo y asistencia para la adolescente.

Atención y protección

En este tipo de situaciones, las instituciones especializadas recuerdan la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia y brindar apoyo inmediato a las víctimas, especialmente cuando se trata de niñas, niños o adolescentes.

El caso sigue en desarrollo y será la investigación la que determine las responsabilidades. Mientras tanto, el foco está en garantizar la protección de la menor y el acceso a la justicia.

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