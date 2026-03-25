¿Ardillas con vape? Video viral despierta dudas y reacciones

La escena parece insólita, pero es real. En calles de Londres, al menos dos ardillas fueron captadas manipulando cigarrillos electrónicos abandonados, en un video que rápidamente se volvió viral y generó preocupación en redes sociales.

Las imágenes muestran a los animales sosteniendo los dispositivos e intentando morderlos, aparentemente atraídos por los aromas frutales que desprenden estos aparatos. Sin embargo, lo que buscaban como alimento terminó convirtiéndose en un potencial peligro.

Aunque no se observa que las ardillas lleguen a inhalar humo, el simple hecho de morder estos dispositivos ya representa un riesgo. Los cigarrillos electrónicos contienen baterías de litio que pueden liberar sustancias químicas dañinas o, en casos extremos, provocar incendios o explosiones.

El caso encendió el debate sobre el impacto de los residuos tecnológicos en la fauna urbana. Expertos advierten que estos dispositivos, al ser desechados en la vía pública, pueden ser confundidos con comida por animales silvestres, exponiéndolos a daños graves.

El litio, componente clave en estos aparatos, es altamente eficiente para almacenar energía, pero también representa un desafío ambiental. Su mala disposición no solo contamina, sino que pone en riesgo tanto a animales como a personas.

Lo ocurrido deja una imagen tan llamativa como preocupante: la interacción entre la tecnología y la naturaleza en un punto crítico.

Mira la programación en Red Uno Play