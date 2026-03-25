Un premio que ilusiona —y motiva— está en juego para La Verde. Bolivia podría recibir más de 4 millones de dólares si logra clasificar al Mundial 2026, una cifra que sería distribuida entre los jugadores y el cuerpo técnico como recompensa al ansiado objetivo.

El acuerdo ya está definido: el plantel y el equipo técnico percibirán el 45% del monto otorgado por FIFA a las selecciones clasificadas. Se trata de un consenso alcanzado bajo criterios de transparencia, en línea con la actual dirigencia.

El contexto no es menor. El próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con una bolsa histórica de 727 millones de dólares, un incremento del 50% respecto a Catar 2022. Cada una de las 48 selecciones participantes recibirá un premio base cercano a los 9 millones de dólares.

En ese escenario, el porcentaje acordado se traduce en 4.050.000 dólares, una cifra que alimenta la ilusión de un grupo que quiere hacer historia. A esto se suman 1,5 millones adicionales destinados exclusivamente a la preparación previa al torneo.

Pero antes de pensar en millones, Bolivia debe responder en la cancha. El primer reto será ante Surinam este jueves 26 de marzo, seguido por el duelo frente a Irak cinco días después, partidos clave en la ruta hacia la clasificación.

El equipo ya sabe lo que es recibir incentivos: en septiembre de 2025, tras una histórica victoria ante Brasil, el plantel obtuvo cerca de un millón de dólares como premio.

Sin embargo, más allá del dinero, lo que está en juego es mucho más grande. La Verde busca romper 32 años de ausencia mundialista y devolverle al país una alegría que trasciende cifras.

Porque sí, hay millones en juego… pero el verdadero premio es volver a creer.

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