TEMAS DE HOY:
Tatiana Verónica Marset Alba Tatiana Marset Alba Sebastián Marset

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Protesta en TED Cochabamba: candidatos y simpatizantes exigen transparencia en el conteo de votos

Simpatizantes y delegados de distintos partidos de Sipe Sipe y Santivañez se movilizaron para denunciar presuntas irregularidades y exigir garantías en el cómputo final.

Cristina Cotari

25/03/2026 14:51

Protesta en el TED Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Simpatizantes del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) de Sipe Sipe y delegados de distintos partidos de Santivañez se movilizaron al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba para exigir mayor transparencia en el cómputo de actas de las recientes elecciones municipales.

El candidato a la Alcaldía de Sipe Sipe por el FRI, Diego Flores, aseguró que “el control de los votos debe ser con mucha transparencia, ya que se debe esperar hasta el último momento para conocer los resultados oficiales del TED”.

Sostuvo que, según su propio conteo, su candidatura sería victoriosa y denunció irregularidades en el conteo oficial. “Hemos visto que se están inflando los resultados; hemos ganado en varias mesas y recintos grandes, por lo que es extraño que otros candidatos estén a la par de nosotros”, señaló.

Por su parte, delegados de Santivañez también acudieron al TED para presentar denuncias contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), por un presunto acarreo de votantes, cambios de papeletas y manipulación de jurados.

Los delegados indicaron que cuentan con videos, audios y fotografías que respaldan las denuncias y que las observaciones son de  candidatos de Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP) y Libre, quienes exigieron que se tomen las medidas necesarias para garantizar un proceso electoral transparente y ajustado a la ley.

El TED de Cochabamba recibió las denuncias y se espera que se pronuncie sobre los procedimientos a seguir para garantizar la transparencia del cómputo final.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD