Protesta en TED Cochabamba: candidatos y simpatizantes exigen transparencia en el conteo de votos

Simpatizantes del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) de Sipe Sipe y delegados de distintos partidos de Santivañez se movilizaron al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba para exigir mayor transparencia en el cómputo de actas de las recientes elecciones municipales.

El candidato a la Alcaldía de Sipe Sipe por el FRI, Diego Flores, aseguró que “el control de los votos debe ser con mucha transparencia, ya que se debe esperar hasta el último momento para conocer los resultados oficiales del TED”.

Sostuvo que, según su propio conteo, su candidatura sería victoriosa y denunció irregularidades en el conteo oficial. “Hemos visto que se están inflando los resultados; hemos ganado en varias mesas y recintos grandes, por lo que es extraño que otros candidatos estén a la par de nosotros”, señaló.

Por su parte, delegados de Santivañez también acudieron al TED para presentar denuncias contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), por un presunto acarreo de votantes, cambios de papeletas y manipulación de jurados.

Los delegados indicaron que cuentan con videos, audios y fotografías que respaldan las denuncias y que las observaciones son de candidatos de Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP) y Libre, quienes exigieron que se tomen las medidas necesarias para garantizar un proceso electoral transparente y ajustado a la ley.

El TED de Cochabamba recibió las denuncias y se espera que se pronuncie sobre los procedimientos a seguir para garantizar la transparencia del cómputo final.

Mira la programación en Red Uno Play