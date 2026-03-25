De Paiva marca un antes y un después en la política boliviana

El 22 de marzo de 2026 quedará registrado en la historia política del país. Por primera vez desde la creación de las gobernaciones, una mujer logró imponerse en las urnas y convertirse en gobernadora electa. Su nombre: Gabriela de Paiva.

Ingeniera electromecánica de profesión y una reciente incursión en la política supo construir su liderazgo en espacios tradicionalmente dominados por hombres, consolidando una candidatura que conectó con el electorado y capitalizó el momento de renovación que vive el país.

Su victoria no solo representa un resultado electoral, sino un quiebre simbólico en la política boliviana. Durante años, las gobernaciones estuvieron lideradas exclusivamente por varones, pese al creciente protagonismo femenino en otros niveles del Estado.

En contacto con Red Uno, de Paiva afirmó que está trabajando en la restructuración de la Gobernación de Pando y priorizará el tema de las carreteras y caminos departamentales.

“Pando necesita conectividad, somos una isla, no tenemos conexión aérea, no tenemos conexión terrestre, conexión energética, me he reunido con el embajador de Brasil y necesitamos utilizar la frontera que tiene Pando para impulsar su desarrollo y su producción”, adelantó.

De Paiva supo posicionarse articulando propuestas centradas en desarrollo, en especial su posición estratégica apoyada en que el 70% del territorio pandino tiene frontera con Perú y Brasil.

“Somos una potencia por el tema de la conexión internacional que tenemos que aprovechar y es la visión que queremos compartir con el gobierno”, acotó.

Más allá de los números (46,93% representado por 22.659 votos), su elección tiene una carga histórica. No se trata solo de una victoria personal, sino de un precedente que podría redefinir el mapa político en Bolivia y abrir mayores oportunidades para otras mujeres en cargos ejecutivos departamentales.

El desafío ahora será trasladar ese respaldo en las urnas a una gestión efectiva, en un contexto marcado por demandas sociales, limitaciones económicas y alta expectativa ciudadana.

“La situación de Pando es muy triste, en salud podemos decir que estamos en emergencia, tenemos un hospital de tercer nivel que no funciona y un hospital de segundo nivel colapsado, la única carretera no está asfaltada al 100% y el menor presupuesto económico de todas las Gobernaciones”, reveló.

Gabriela de Paiva no solo ganó una elección. Con su victoria, inauguró una nueva etapa en la política subnacional del país.

“Como gobernadora de Pando mi sueño es que sea parte de Bolivia, que valoren la amazonia boliviana y que Pando tiene bolivianos honestos, hoy seré la voz de todos los que votaron por mí”, concluyó.

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