Camacho evita definir apoyo en segunda vuelta y alista viaje por salud

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en su rol como líder de la agrupación Creemos, evitó pronunciarse sobre un eventual respaldo a algún candidato de cara a la segunda vuelta en las elecciones de Gobernación.

“El pueblo cruceño dejó esa responsabilidad en dos candidatos. Nuestro rol en esta campaña electoral ha concluido el día de la elección. En este momento y en las próximas semanas mi responsabilidad será concluir el mandato para dejar la casa ordenada a quien el pueblo elija como su nuevo gobernador”, afirmó Camacho.

En el mismo encuentro con la prensa, la autoridad anunció que alista un viaje al exterior para someterse a un tratamiento médico. La ausencia está prevista del 27 de marzo al 2 de abril, en ese sentido informó que enviará una carta a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para comunicar su alejamiento temporal del cargo.

“Estos estudios son necesarios para el control del síndrome de Churg-Strauss, el cual padezco desde hace seis años. Estos estudios se vienen retrasando desde que estuve en Chonchocoro”, agregó el gobernador cruceño.

El anuncio se da en medio del escenario electoral marcado por segundas vueltas en varias regiones del país, mientras Camacho opta por enfocarse en el cierre de su gestión sin intervenir en la definición política.

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