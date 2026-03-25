Elecciones: quiénes son los virtuales alcaldes de las principales ciudades del país

Los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares comienzan a dibujar el nuevo escenario político en el país. En las nueve capitales departamentales y El Alto, ya se perfilan los candidatos que asumirían las alcaldías.

Entre todos los nombres, destaca un dato clave: en Sucre, Fátima Elva Tardío Quiroga sería la única mujer en gobernar una capital.

LOS VIRTUALES ALCALDES, UNO A UNO

La Paz

César Luis Dockweiler Suárez

Economista y piloto aviador. Exgerente de Mi Teleférico y oficial de la Fuerza Aérea. Su perfil combina gestión pública y planificación estratégica.

Cochabamba

Manfred Armando Reyes Villa Bacigalupi

Militar retirado y político. Reelegido, suma una larga trayectoria como alcalde y ex prefecto del departamento.

Santa Cruz de la Sierra

Carlos Manuel Saavedra

Ingeniero agrónomo. Se posicionó por su rol fiscalizador y el uso de redes sociales. Logró una amplia ventaja electoral.

El Alto

Éliser Nemesio Roca Tancara

Periodista con más de 30 años de experiencia. Vinculado a programas sociales y comunicación institucional.

Tarija

Johnny Torres Terzo

Abogado y exdiputado. Consolidó su carrera en la gestión pública y administración local.

Trinidad

Mauricio Barba Iriarte

Ingeniero y exconcejal. Impulsa renovación institucional y planificación urbana.

Oruro

Iván Quispe Gutiérrez

Abogado y exconcejal, reconocido por su trabajo de fiscalización y transparencia.

Potosí

William Cervantes Beltrán

Ingeniero civil. Exalcalde con experiencia en infraestructura y servicios básicos.

Cobija

Diego Armando Suárez Viana

Abogado con trayectoria en el ámbito electoral y gestión pública.

Sucre

Fátima Elva Tardío Quiroga

Abogada y académica con formación internacional. Se perfila como la única mujer al frente de una capital.

Lo que viene

Aunque estos resultados marcan tendencia, la confirmación oficial llegará en los próximos días por parte de los tribunales electorales departamentales.

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