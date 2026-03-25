Elecciones: quiénes son los virtuales alcaldes de las principales ciudades del país

Con datos preliminares del sistema electoral, ya se perfila el nuevo mapa político municipal. Perfiles diversos, trayectorias marcadas y un dato que resalta: solo una mujer lideraría una capital.
25/03/2026 12:15
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Los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares comienzan a dibujar el nuevo escenario político en el país. En las nueve capitales departamentales y El Alto, ya se perfilan los candidatos que asumirían las alcaldías.
Entre todos los nombres, destaca un dato clave: en Sucre, Fátima Elva Tardío Quiroga sería la única mujer en gobernar una capital.
LOS VIRTUALES ALCALDES, UNO A UNO
La Paz
César Luis Dockweiler Suárez
Economista y piloto aviador. Exgerente de Mi Teleférico y oficial de la Fuerza Aérea. Su perfil combina gestión pública y planificación estratégica.
Cochabamba
Manfred Armando Reyes Villa Bacigalupi
Militar retirado y político. Reelegido, suma una larga trayectoria como alcalde y ex prefecto del departamento.
Santa Cruz de la Sierra
Carlos Manuel Saavedra
Ingeniero agrónomo. Se posicionó por su rol fiscalizador y el uso de redes sociales. Logró una amplia ventaja electoral.
El Alto
Éliser Nemesio Roca Tancara
Periodista con más de 30 años de experiencia. Vinculado a programas sociales y comunicación institucional.
Tarija
Johnny Torres Terzo
Abogado y exdiputado. Consolidó su carrera en la gestión pública y administración local.
Trinidad
Mauricio Barba Iriarte
Ingeniero y exconcejal. Impulsa renovación institucional y planificación urbana.
Oruro
Iván Quispe Gutiérrez
Abogado y exconcejal, reconocido por su trabajo de fiscalización y transparencia.
Potosí
William Cervantes Beltrán
Ingeniero civil. Exalcalde con experiencia en infraestructura y servicios básicos.
Cobija
Diego Armando Suárez Viana
Abogado con trayectoria en el ámbito electoral y gestión pública.
Sucre
Fátima Elva Tardío Quiroga
Abogada y académica con formación internacional. Se perfila como la única mujer al frente de una capital.
Lo que viene
Aunque estos resultados marcan tendencia, la confirmación oficial llegará en los próximos días por parte de los tribunales electorales departamentales.
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