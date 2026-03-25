Cochabamba perfila segunda vuelta en Gobernación con el cómputo oficial al 53,52 %

El proceso electoral para la Gobernación de Cochabamba avanza perfilando una segunda vuelta, luego de que el cómputo oficial alcanzara el 53,52 % de actas procesadas.

De acuerdo con los datos preliminares, ningún candidato logró cumplir los requisitos establecidos por ley para ganar en primera vuelta: obtener el 50 % más uno de los votos, o al menos el 40 % con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo lugar.

En este escenario, el candidato de Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP), Leonardo Loza, encabeza la votación con 210.409 votos, equivalentes al 36,98 %. Sin embargo, su ventaja no es suficiente para evitar el balotaje.

En segundo lugar se ubica Sergio Rodríguez Mercado, de APB-Súmate, con 145.930 votos, que representan el 25,64 % del total.

Según el reporte oficial, se registraron 657.665 votos emitidos, de los cuales 569.043 son válidos (86,52 %). Además, se contabilizaron 39.426 votos blancos (5,99 %) y 49.196 votos nulos (7,48 %).

Cómputo parcial perfila balotaje para Gobernación de Cochabamba

En cuanto al avance del cómputo, se procesaron 3.315 actas, lo que equivale al 53,52 % del total de 6.194 actas habilitadas, sin reportes de actas anuladas hasta el momento.

Con estos resultados parciales, Cochabamba se encamina a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, en una contienda que definirá a la próxima autoridad departamental.



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