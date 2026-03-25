Atención La Paz y El Alto: estos son los 60 puntos de bloqueo este miércoles

El paro del transporte genera cortes en distintos sectores. Autoridades piden precaución y despliegan más de 1.600 policías para evitar conflictos.
25/03/2026 14:42
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La jornada de este miércoles está marcada por múltiples interrupciones en el tránsito. Autoridades reportan al menos 60 puntos de bloqueo en La Paz y El Alto, en el marco de un paro del sector transporte.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, informó que 40 bloqueos se concentran en La Paz y 20 en El Alto, afectando tanto el centro como las principales vías de conexión.
¿Dónde están los bloqueos?
En La Paz:
En El Alto:
Operativo y recomendaciones
Ante la situación, la Policía desplegó 1.600 efectivos:
El objetivo es resguardar el orden público y evitar enfrentamientos, en medio de una jornada que ya genera complicaciones para miles de ciudadanos.
¿Por qué es el paro?
El transporte federado y libre cumple una medida de presión de 24 horas, exigiendo soluciones por la calidad de la gasolina y compensaciones por el denominado combustible “desestabilizado”.
Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se aseguró que el combustible cumple con los estándares y que ya se iniciaron pagos a más de 700 afectados a través del Banco Unión.
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