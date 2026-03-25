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Atención La Paz y El Alto: estos son los 60 puntos de bloqueo este miércoles

El paro del transporte genera cortes en distintos sectores. Autoridades piden precaución y despliegan más de 1.600 policías para evitar conflictos.

Silvia Sanchez

25/03/2026 14:42

Atención La Paz y El Alto: estos son los 60 puntos de bloqueo este miércoles. Foto APG.
La Paz, Bolivia

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La jornada de este miércoles está marcada por múltiples interrupciones en el tránsito. Autoridades reportan al menos 60 puntos de bloqueo en La Paz y El Alto, en el marco de un paro del sector transporte.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, informó que 40 bloqueos se concentran en La Paz y 20 en El Alto, afectando tanto el centro como las principales vías de conexión.

¿Dónde están los bloqueos?

En La Paz:

  • 12 puntos en la zona central
  • 12 en Miraflores
  • 6 en la zona Sur
  • Otros puntos dispersos en diferentes sectores

En El Alto:

  • 3 en ingresos hacia La Paz
  • 5 en la carretera a Oruro
  • 5 en la vía a Viacha
  • 2 en el camino a Copacabana
  • 5 en la carretera a Desaguadero

Operativo y recomendaciones

Ante la situación, la Policía desplegó 1.600 efectivos:

  • 1.300 en La Paz
  • 300 en El Alto

El objetivo es resguardar el orden público y evitar enfrentamientos, en medio de una jornada que ya genera complicaciones para miles de ciudadanos.

¿Por qué es el paro?

El transporte federado y libre cumple una medida de presión de 24 horas, exigiendo soluciones por la calidad de la gasolina y compensaciones por el denominado combustible “desestabilizado”.

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se aseguró que el combustible cumple con los estándares y que ya se iniciaron pagos a más de 700 afectados a través del Banco Unión.

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