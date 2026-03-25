Atención La Paz y El Alto: estos son los 60 puntos de bloqueo este miércoles

La jornada de este miércoles está marcada por múltiples interrupciones en el tránsito. Autoridades reportan al menos 60 puntos de bloqueo en La Paz y El Alto, en el marco de un paro del sector transporte.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, informó que 40 bloqueos se concentran en La Paz y 20 en El Alto, afectando tanto el centro como las principales vías de conexión.

¿Dónde están los bloqueos?

En La Paz:

12 puntos en la zona central

12 en Miraflores

6 en la zona Sur

Otros puntos dispersos en diferentes sectores

En El Alto:

3 en ingresos hacia La Paz

5 en la carretera a Oruro

5 en la vía a Viacha

2 en el camino a Copacabana

5 en la carretera a Desaguadero

Operativo y recomendaciones

Ante la situación, la Policía desplegó 1.600 efectivos:

1.300 en La Paz

300 en El Alto

El objetivo es resguardar el orden público y evitar enfrentamientos, en medio de una jornada que ya genera complicaciones para miles de ciudadanos.

¿Por qué es el paro?

El transporte federado y libre cumple una medida de presión de 24 horas, exigiendo soluciones por la calidad de la gasolina y compensaciones por el denominado combustible “desestabilizado”.

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se aseguró que el combustible cumple con los estándares y que ya se iniciaron pagos a más de 700 afectados a través del Banco Unión.

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