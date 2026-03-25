Comerciantes ofertan variedad de pescado por Semana Santa en Cochabamba

A pocos días de la Semana Santa, comerciantes de la ciudad de Cochabamba comenzaron a ofrecer una amplia variedad de pescados, anticipando el incremento de la demanda por esta temporada.

En el sector de El Arco, sobre la avenida Petrolera, se puede encontrar productos como surubí, pacú, sábalo y tambaquí, con precios que varían según el tamaño y la presentación.

El filete de surubí alcanza los 65 bolivianos, mientras que el pacú de entre 500 y 700 gramos se comercializa en 32 bolivianos, y por kilo entre 36 y 37 bolivianos.

Asimismo, el surubí entero tiene un costo que oscila entre 50 y 100 bolivianos. Por su parte, el sábalo se oferta desde los 20 bolivianos, y el pacú alrededor de los 35 bolivianos.

Las comerciantes indicaron que, por ahora, la afluencia de compradores es baja, pero esperan que aumente en los próximos días. También anunciaron la llegada de sábalo desde Argentina, lo que permitirá ampliar la oferta durante la celebración religiosa.



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