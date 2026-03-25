Viajaban en bus y algo llamó la atención: detienen a bolivianos con sustancia controlada en Argentina

Un operativo de control en Argentina dejó al descubierto un caso que genera impacto. Nueve personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas tras descubrirse que transportaban cocaína en cápsulas dentro de sus cuerpos.

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional Argentina sobre la Ruta Nacional 38, cerca de La Cocha, cuando un bus que realizaba un tour de compras fue interceptado para una inspección de rutina.

¿Qué fue lo que alertó a las autoridades?

La situación comenzó cuando una pasajera mostró nerviosismo durante el control. Al ser revisada, se detectó que llevaba paquetes de droga adheridos al cuerpo, lo que activó un procedimiento más exhaustivo.

Durante la requisa, los agentes hallaron más cápsulas ocultas en el bus y detectaron a otros pasajeros que también transportaban droga, tanto adherida al cuerpo como ingerida.

Un riesgo extremo

El caso tomó mayor gravedad cuando seis de los implicados se descompensaron y tuvieron que ser trasladados de urgencia a centros médicos. Estudios confirmaron que habían ingerido cápsulas de cocaína.

En total, se contabilizaron:

503 cápsulas ingeridas

Más de 750 cápsulas incautadas en total

Más de 10 kilos de cocaína de alta pureza

Según las autoridades, cada cápsula contenía entre 11 y 12 gramos de droga.

Este tipo de modalidad —conocida como “mulas”— implica un riesgo extremo, ya que la ruptura de una cápsula dentro del organismo puede provocar una sobredosis mortal.

Investigación en curso

Los 53 pasajeros del bus fueron sometidos a controles, mientras que las nueve personas involucradas quedaron detenidas y a disposición del Juzgado Federal de Tucumán.

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