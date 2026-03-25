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Internacional

Trump habla de diálogo con Irán, pero Teherán lo desmiente

Mientras Washington asegura avances para frenar el conflicto, el gobierno iraní niega que existan conversaciones formales. La tensión se mantiene y los mercados reaccionan.

Silvia Sanchez

25/03/2026 14:02

Trump habla de diálogo con Irán, pero Teherán lo desmiente. Imagen referencial RR.SS.
Estados Unidos

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En medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno mantiene conversaciones con Irán para lograr una “resolución completa” del conflicto.

Según Trump, este supuesto avance habría llevado incluso a posponer ataques contra infraestructura estratégica iraní, en particular centrales eléctricas, que previamente había amenazado con destruir si no se reabría el estrecho de Ormuz.

Teherán lo niega

Sin embargo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán desmintieron que existan negociaciones en curso.

De acuerdo con declaraciones recogidas por CBS, un alto funcionario indicó que solo se han recibido propuestas a través de mediadores, pero aclaró que no hay diálogo formal ni confirmado.

Amenazas y giro en el discurso

Días antes, Trump había dado un ultimátum de 48 horas para que Irán reabriera completamente el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

En caso de no hacerlo, advirtió que Estados Unidos podría “arrasar” objetivos estratégicos.

Sin embargo, su reciente declaración marca un tono más conciliador, al asegurar que las conversaciones han sido “productivas”.

Impacto inmediato

Las declaraciones tuvieron efecto en los mercados internacionales. El precio del petróleo registró una caída cercana al 13%, situándose alrededor de los 96 dólares por barril Brent.

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