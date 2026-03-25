Un incendio de gran magnitud generó momentos de tensión en Merlo, luego de que un depósito de garrafas se prendiera fuego en la zona de Mariano Acosta.

El siniestro comenzó alrededor de las 6:30 de la mañana en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, lo que activó un amplio operativo de emergencia.

Explosiones y evacuaciones

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cuatro personas resultaron heridas:

Tres adultos con quemaduras, que permanecen internados

Un menor que deberá ser intervenido quirúrgicamente

Vecinos de la zona relataron escenas de angustia. Aseguran que las garrafas explotaban y “salían volando”, lo que obligó a varias familias a autoevacuarse para resguardar su seguridad.

Daños y preocupación

Las explosiones también provocaron daños en viviendas cercanas, principalmente por la onda expansiva que generó rotura de vidrios y afectaciones estructurales menores.

Equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para controlar el fuego y evitar nuevos riesgos.

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