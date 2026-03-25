TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Susana Castaño Ríos

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Momentos de terror: garrafas explotaron y generaron caos en Argentina

El fuego desató una serie de explosiones que obligaron a evacuar a vecinos. Hay personas heridas y un fuerte operativo de emergencia en la zona.

Silvia Sanchez

25/03/2026 13:16

Momentos de terror: garrafas explotaron y generaron caos en Argentina
Argentina

Escuchar esta nota

Un incendio de gran magnitud generó momentos de tensión en Merlo, luego de que un depósito de garrafas se prendiera fuego en la zona de Mariano Acosta.

El siniestro comenzó alrededor de las 6:30 de la mañana en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, lo que activó un amplio operativo de emergencia.

Explosiones y evacuaciones

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cuatro personas resultaron heridas:

  • Tres adultos con quemaduras, que permanecen internados

  • Un menor que deberá ser intervenido quirúrgicamente

Vecinos de la zona relataron escenas de angustia. Aseguran que las garrafas explotaban y “salían volando”, lo que obligó a varias familias a autoevacuarse para resguardar su seguridad.

 

Daños y preocupación

Las explosiones también provocaron daños en viviendas cercanas, principalmente por la onda expansiva que generó rotura de vidrios y afectaciones estructurales menores.

Equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para controlar el fuego y evitar nuevos riesgos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD