Maduro frente a un día decisivo: esto se juega el 26 de marzo

La segunda audiencia contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene fecha y se perfila como un momento clave dentro del proceso judicial que enfrenta en Nueva York. La diligencia se realizará el jueves 26 de marzo de 2026 en la Corte del Distrito Sur.

En esta audiencia también participará su esposa, Cilia Flores, quien forma parte del mismo expediente. Ambos enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, lavado de dinero y delitos vinculados al uso de armas, según el portal El Tiempo.

De acuerdo con el reporte, esta comparecencia no corresponde aún al juicio, sino a una fase previa en la que el juez Alvin K. Hellerstein evaluará aspectos técnicos del caso, incluyendo los argumentos de la defensa, que busca frenar o limitar las acusaciones.

Entre los puntos centrales, el magistrado deberá analizar si la captura de Maduro vulneró la soberanía de Venezuela o su inmunidad como jefe de Estado, además de definir el cronograma del proceso judicial y los plazos para la presentación de pruebas.

La audiencia estaba inicialmente prevista para el 17 de marzo, pero fue reprogramada por razones logísticas, lo que retrasó el avance del caso .

Maduro y Cilia permanecen desde hace más de 80 días recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad conocida por albergar a detenidos de alto perfil y por sus cuestionadas condiciones.

El proceso ha generado alta atención internacional desde la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 en Caracas, tras una operación militar estadounidense. En su primera comparecencia, el exmandatario se declaró inocente de los cargos .

Esta segunda audiencia será determinante para definir el rumbo del proceso y establecer si el caso avanza hacia un eventual juicio en el sistema judicial estadounidense.

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