Cae el "Hombre Araña": Detienen a prófugo de la justicia disfrazado de superhéroe

En un operativo que ha causado asombro y diversas reacciones en redes sociales, personal de la 8ª Comisaría Florida de Valparaíso, Chile, logró la captura de un peligroso prófugo de la justicia que se ocultaba bajo la máscara del popular superhéroe "Spiderman".

Un control preventivo revelador

La detención se produjo en el sector de la Plazuela Ecuador, en el marco de un refuerzo de patrullajes preventivos en zonas de alta demanda de seguridad. Los uniformados interceptaron al hombre, de 28 años, mientras este se desplazaba con el característico traje arácnido, vestimenta que utilizaba para ganarse la vida realizando presentaciones en la vía pública.

Aunque el sujeto intentó alegar que todo se trataba de un "malentendido" debido a su oficio, el control de identidad preventivo reveló una realidad muy distinta a la ficción heroica.

Amplio prontuario policial

Al verificar los datos en el sistema, Carabineros constató que el individuo era un objetivo de interés para la Sección de Investigación Policial (SIP). Su historial delictivo incluye: Homicidio frustrado, amenazas simples y condicionales, riña pública y desórdenes y extorsión.

Además, las autoridades confirmaron que el hombre se encontraba prófugo desde enero de 2026, tras una orden de aprehensión vigente emitida por el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de amenazas condicionales.

Puesto a disposición judicial

Tras el procedimiento, el "Hombre Araña" fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Valparaíso para su respectivo control de detención.

Desde la institución policial destacaron que este tipo de operativos preventivos son fundamentales para sacar de circulación a sujetos con cuentas pendientes ante la ley, independientemente de las caracterizaciones que utilicen para pasar inadvertidos entre la multitud.

Con información de Alerta Mundial, Publimetro y Quinta Visión Ahora.

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