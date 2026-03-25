Conmoción en Perú: le quitan la vida a candidato en pleno proceso electoral

Un hecho de extrema violencia ha sacudido el escenario político en Lima. El candidato a diputado Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú, fue asesinado la noche del miércoles en el distrito de Chorrillos.

La noticia fue confirmada por el líder de la organización política y candidato presidencial, Álvaro Paz de la Barra, quien aseguró que no se trató de un accidente, sino de un crimen.

Según información preliminar, el ataque habría sido perpetrado con objetos contundentes, aunque las circunstancias exactas aún están bajo investigación.

Un caso que genera conmoción

Infante postulaba con el número 25 y tenía actividades de campaña programadas el mismo día del hecho. De acuerdo con declaraciones de su entorno político, el candidato habría recibido amenazas previas, aunque no las formalizó ante la Policía.

El hallazgo de su cuerpo en Chorrillos encendió las alertas sobre la seguridad de los actores políticos en medio del proceso electoral.

Exigen investigación

Tras confirmarse el crimen, dirigentes del partido exigieron una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del asesinato.

Las autoridades peruanas iniciaron las diligencias correspondientes, mientras el caso continúa en desarrollo.

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