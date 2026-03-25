Fue a denunciar una estafa y terminó agredida por un policía

Un nuevo episodio de presunta violencia institucional ha generado fuerte repercusión en Mar del Plata. Teresa Lissalt denunció que fue agredida por un policía cuando intentaba reportar una estafa.

El hecho ocurrió en una comisaría de la ciudad, donde la mujer acudió para formalizar su denuncia. Según su testimonio, el agente se negó a tomarla, argumentando que no correspondía al tratarse de una estafa digital sin robo físico.

Sin embargo, al insistir en su derecho a denunciar, la situación escaló.

Insultos y agresión dentro de la comisaría

De acuerdo con la víctima, el uniformado reaccionó de manera hostil, lanzando insultos y descalificaciones. Parte del incidente quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa cómo la mujer intenta grabar lo ocurrido con su celular.

En ese contexto, el agente se levanta de su escritorio, la empuja y se produce un forcejeo que termina con la intervención de otros efectivos.

La mujer aseguró haber sufrido lesiones a raíz del episodio.

Investigación en curso

Tras la difusión del video, el subteniente involucrado —con más de 17 años de servicio— fue apartado de sus funciones por tres meses mientras se desarrolla una investigación interna.

Autoridades de la dependencia reconocieron que la denuncia debía ser recibida, lo que intensificó el debate sobre los procedimientos policiales y el trato a las víctimas.

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