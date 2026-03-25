¡Gigante! Cosecha un zapallo de más de 135 kilos y rompe récord

Un zapallo fuera de lo común —y de cualquier expectativa— se robó todas las miradas en una exposición rural en Alejandro Roca.

El productor Julio Flores logró cultivar un ejemplar de 135,2 kilos, estableciendo un nuevo récord personal y dejando atrás su marca anterior de 111,8 kilos.

El impresionante pesaje se realizó en público, ante decenas de asistentes que no podían creer el tamaño del fruto. Pero eso no fue todo: Flores también presentó otro zapallo de 122,6 kilos, confirmando que lo suyo no fue casualidad.

“Después de trabajar arduamente en el cuidado de estas plantas, lo logré”, expresó el productor, visiblemente emocionado tras la confirmación del récord.

Un récord que no deja de crecer

Lo más impactante es que Flores ya había sorprendido el año pasado con un zapallo gigante… pero esta vez fue más allá.

Superó su propia marca por más de 20 kilos, consolidándose como referente en el cultivo de hortalizas de gran tamaño.

Detrás de este logro hay técnica, paciencia y precisión: selección de semillas, control de nutrientes y riego especializado fueron claves para alcanzar estas dimensiones poco habituales.

Una fiesta que se volvió viral

El récord se dio en el marco de una celebración local que reunió a la comunidad en torno a la tradición agrícola. El momento del pesaje se convirtió en el gran atractivo, generando asombro, aplausos y decenas de fotos.

El zapallo gigante no solo fue protagonista del evento… también comenzó a circular en redes, donde rápidamente captó la atención de miles de personas.

Con información de Infobae.

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