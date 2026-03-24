Una historia que parece sacada de una película se volvió tendencia en redes sociales: siete perros robados lograron escapar de sus captores y recorrieron juntos 17 kilómetros para regresar a casa, protagonizando un emotivo reencuentro con sus dueños.

El hecho ocurrió en China y rápidamente se viralizó por la increíble travesía de los animales, que no solo lograron huir, sino que además lo hicieron en grupo, demostrando coordinación y lealtad.

Según se difundió, los perros habrían sido robados, pero en un momento lograron escapar y emprendieron el camino de regreso, atravesando varios kilómetros hasta reencontrarse con sus familias.

La historia no solo enterneció a miles de personas, sino que también volvió a poner en debate el valor del vínculo entre humanos y animales, así como la inteligencia y capacidad de orientación de los perros.

Sin duda, una historia que demuestra que cuando se trata de volver a casa, no hay distancia imposible.

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