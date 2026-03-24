Paniagua llega y La Verde se completa para enfrentar a Surinam

La selección boliviana entra en la recta final de su preparación con el plantel casi completo de cara al partido de repechaje contra Surinam. El encargado de logística, Carlos Pino, confirmó que solo restaba la incorporación de Moisés Paniagua, quien ya tiene prevista su llegada.

“El último jugador en sumarse es Moisés Paniagua. Está llegando mañana aproximadamente a las 8 de la mañana al aeropuerto y estará con nosotros cerca de las 8:30”, explicó Pino, despejando dudas sobre la ausencia del joven mediocampista.

El resto del grupo ya se encuentra concentrado y enfocado en el compromiso de este jueves ante Surinam, por el repechaje mundialista. Con la inminente llegada del tarijeño de 18 años, el cuerpo técnico podrá trabajar con el equipo completo en los entrenamientos finales.

Desde la interna del plantel, se percibe un ambiente de compromiso y motivación, con los jugadores enfocados en dejarlo todo en la cancha en busca de un resultado positivo.

Bolivia ajusta así los últimos detalles, con plantel completo, de cara al partido clave para llegar al mundial de fútbol que se disputará este año en tres países.

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