“Sé quiénes son”: Madre del cadete fallecido en la Anapol

Con firmeza y en medio del dolor, María Valencia, madre del cadete fallecido en la Academia Nacional de Policías (Anapol), aseguró que ya conoce quiénes serían los responsables de la muerte de su hijo.

“Sé quiénes son los que le han hecho esto”, afirmó, al exigir que las autoridades actúen y no permitan impunidad.

Denuncia agresión dentro de la academia

La madre sostiene que su hijo fue víctima de una brutal golpiza al interior de la institución, lo que habría derivado en su muerte.

“Me lo han lastimado de la manera más horrible… le destrozaron el pulmón, el riñón y tenía hemorragia en el cerebro”, denunció.

Pide justicia sin miedo

Valencia aseguró que no teme señalar lo ocurrido y pidió respaldo de la población para esclarecer el caso.

“No tengo miedo, quiero justicia para mi hijo”, expresó.

Cuestiona versiones iniciales

También rechazó las versiones que apuntaban a una enfermedad como causa del fallecimiento.

“Decían que era una gripe, pero no era una simple gripe”, afirmó.

Exige investigación y sanciones

La madre pidió que la investigación sea transparente y que se identifique y sancione a todos los responsables.

“No voy a descansar hasta que se haga justicia”, sostuvo.

Caso sigue en investigación

El caso se encuentra en etapa investigativa, mientras crece la presión para esclarecer lo ocurrido dentro de la academia.

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