Johan Bergen rompe el bastión del MAS y pasa de la colonia menonita a la alcaldía de Cuatro Cañadas

Johan Bergen, de 36 años y nacido en Cuatro Cañadas dentro de una comunidad menonita, es el nuevo alcalde electo del municipio tras imponerse con más del 50% de los votos en las elecciones de 2026. Su historia está marcada por decisiones postergadas, perseverancia y un giro inesperado hacia la vida pública.

Bergen reveló que dejó la comunidad menonita a los 18 años con la intención de “hacer algo más”. Desde entonces, su nombre comenzó a sonar en el ámbito político local, aunque durante años rechazó la posibilidad de postularse.

“Hace más de 10 años me buscaron para ser candidato, pero recién había salido de la colonia y no tenía conocimiento, entonces no acepté. Cinco años después me volvieron a preguntar y también dije que no. Ahora, tres partidos me buscaron y decidí dar el paso”, contó.

El ahora alcalde electo aseguró que su decisión no fue sencilla, ya que implicaba dejar de lado la estabilidad de su vida privada y empresarial. “Tengo mi empresa y mi propiedad, pero le dije a mi esposa que quería hacer política”, relató.

Su entorno, sin embargo, no tomó en serio su aspiración en un inicio. “Mis amigos se reían, me hacían bullying, pero no sabían que cuando tratan de humillarme es cuando me nace más fuerza”, afirmó.

Bergen destacó que su candidatura representó una alternativa distinta en un municipio históricamente alineado al Movimiento al Socialismo (MAS). “No era una persona pública y eso ayudó, porque el municipio quería algo nuevo. Sentía que iba a ganar, pero no con tanta diferencia”, expresó.

De cara a su gestión, el alcalde electo enfatizó la importancia de trabajar sin sesgos políticos. “Nosotros vamos a trabajar siempre de la mano, no tiene que importar la política”, concluyó.

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