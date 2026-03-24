¡El amor vence al delito! Estafador se arrepiente de robarle a una joven tras quedar “flechado” por su voz

En el mundo de las estafas telefónicas, las historias suelen terminar en tragedia económica o frustración. Sin embargo, un video compartido por la usuaria de TikTok @valsciortino ha dejado a todos con la boca abierta al mostrar cómo el "cupido" menos esperado apareció en medio de un intento de robo.

Del engaño al "piropo"

Todo comenzó cuando la joven recibió una llamada de un hombre que se identificó como un “encargado de delitos informáticos”. Con el tono serio y profesional que caracteriza a estos delincuentes, el sujeto intentaba guiarla para obtener sus datos personales y acceder a sus cuentas.

Sin embargo, la dulzura y amabilidad en la respuesta de la víctima provocaron un "cortocircuito" en el plan del estafador. Tras unos segundos de conversación, el delincuente no pudo más con su conciencia (o con su corazón) y lanzó una confesión que nadie esperaba:

“Perdoná. No te voy a estafar, tenés re linda voz”, se escucha decir al hombre en el clip, dejando de lado su guion de criminal para convertirse en un admirador improvisado.

¿Un estafador enamorado?

Sin embargo, la historia no terminó ahí. En la segunda parte de los videos publicados por la joven, se observa la persistencia del sujeto. Lejos de desistir, el hombre continuó llamando e incluso envió mensajes con un tono completamente diferente, intentando entablar una relación personal.

“Me enamoré de tu voz”, fue parte del argumento que utilizó el delincuente para justificar sus constantes intentos de comunicación, buscando ahora una cita o simplemente continuar hablando con la joven que, inicialmente, iba a ser su víctima.

Entre la risa y la precaución

La protagonista de esta historia ha tomado el evento con humor, compartiendo las capturas de pantalla y las grabaciones de las llamadas que muestran su incredulidad ante la situación. No obstante, el caso ha abierto un debate en las plataformas digitales sobre la vulnerabilidad de los sistemas carcelarios y la audacia de los estafadores.

Aunque el desenlace parece sacado de una comedia romántica, los expertos en seguridad reiteran que estos delincuentes son manipuladores expertos. "Hoy es un halago para ganar confianza, pero el objetivo final siempre suele ser el beneficio propio", advierten especialistas en ciberseguridad.

Por ahora, el video sigue sumando millones de "likes" y los usuarios esperan ansiosos para saber si habrá un tercer capítulo en esta bizarra historia de "amor y prisión".

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