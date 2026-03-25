Tres sujetos con arma blanca asaltaron una farmacia en la zona de la Villa Primero de Mayo

La noche de este martes 24 de marzo, se reportó el atraco a una farmacia ubicada en la zona de la Villa Primero de Mayo.

El violento hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se puede ver claramente cuándo los tres delincuentes ingresan con cuchillo en mano para robar la caja de la farmacia.

La farmacéutica se percata del hecho delictivo e intenta detenerlos, pero fue amedrentada por los antisociales.