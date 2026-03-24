¡Wooh! Un Show Más vuelve al aire con “las cintas perdidas”

¿Cuándo se estrena Un Show Más: las cintas perdidas?

Este lunes 23 de marzo, Cartoon Network hizo oficial a través de sus canales de redes sociales que la nueva temporada del programa se estará estrenando próximamente este lunes 11 de mayo. Se espera que, conforme los capítulos se vayan estrenando, puedan estar también disponibles en el streaming a través de la Plataforma de HBO Max, quien todavía cuenta con los derechos de las producciones.

El programa contará con el creador y productor JG Quintel de nueva cuenta a la cabeza de lo que fue uno de los proyectos más exitosos de la cadena de shows animados en lo que va de este siglo.

Un Show más es recordada por sus historias que combinaban las problemáticas cotidianas de la administración de un parque con situaciones exageradas y absurdas para reforzar el humor, mientras seguimos las historias personales de los protagonistas, una fórmula muy particular que lo hizo ser uno de los shows animados más recordados.

¿De qué tratará Un Show Más: las cintas perdidas?

Para el regreso de la serie, los productores del programa han adelantado que no será una continuación directa de la historia concluida en 2016, cuando Mordecai, Rigby y todos sus amigos regresan al parque tras cumplir su misión espacial así como el destino oculto de Papaleta ante su contraparte Anti-Papaleta.

Aunque todavía no se han dado detalles oficiales ni se ha lanzado ningún avance, varios medios especializados apuntan a que la serie será más un spinoff ambientado en el mismo mundo, donde podremos ver nuevos personajes y el desarrollo de historias que no se vieron durante las primeras ocho temporadas.

También, es probable que tengamos historias nuevas de los principales protagonistas como Mordecai, Rigby, Benson, Papaleta, Musculoso, Fantasmano y Skips ubicadas en diferentes puntos de las temporadas originales, de manera que no se alterará el final.

Con información de La Crónica de Hoy

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