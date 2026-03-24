La actriz y cantante de 33 años deslumbró con un vestido plateado y el característico flequillo rubio de Hannah, el lunes 23 de marzo en el teatro El Capitan de Los Ángeles.

Cyrus celebra 20 años de “Hannah Montana” con un nuevo especial de reencuentro, recordando la exitosa serie junto a estrellas invitadas como Selena Gomez y Chappell Roan. El especial se estrena el martes 24 de marzo en Disney+ y Hulu, exactamente 20 años después del estreno del primer episodio de “Hannah Montana” en Disney Channel.

El evento del lunes en la alfombra roja estuvo lleno de momentos nostálgicos, ya que Cyrus posó junto a antiguos compañeros de reparto de “Hannah Montana”: Shanica Knowles (Amber Addison), Anna Maria Perez de Tagle (Ashley Dewitt), Cody Linley (Jake Ryan), Jason Earles (Jackson Stewart) y Moisés Arias (Rico Suave).

Para completar la mágica velada, Cyrus estuvo acompañada por su prometido, Maxx Morando, con quien se mostró muy cariñosa en la alfombra roja, y por miembros de su familia. Su madre, Tish Cyrus, el esposo de Tish, Dominic Purcell, y su hermana Brandi Cyrus también estuvieron presentes en la alfombra roja.

Cyrus ha estado preparando un especial del 20 aniversario de “Hannah Montana” desde el año pasado, según reveló recientemente a Variety.

“Aprendí este terrible hábito —pero en realidad creo que fue un buen consejo— de mi madrina, Dolly Parton”, contó al medio a principios de este mes.

“Me dijo: si quieres que algo suceda, promociónalo antes de que exista. Así nadie puede decir que no”.

Así que empecé a promocionar un especial del 20 aniversario de “Hannah Montana” que literalmente no existía.

“Creo que incluso Disney a veces olvida la conexión que tengo con Hannah”, continuó. “No es solo una serie de televisión. Veo a diario lo importante que es Hannah para la gente. Cuando viajo, me traen productos de Hannah. Me preguntan: ‘¿Vas a hacer otra temporada?’”

Una persona que no formará parte de la reunión es Emily Osment, quien interpretó a la mejor amiga de Miley Stewart —el personaje de Cyrus— en la exitosa serie.

En un video de Instagram publicado el lunes, Osment explicó que no pudo participar en el especial ni en el evento de la alfombra roja del lunes, ya que está grabando la comedia de CBS “Georgie & Mandy’s First Marriage”, un spin-off de “The Big Bang Theory” y “Young Sheldon”.

“Estamos en Georgie & Mandy… y por eso no pude asistir a la reunión del 20 aniversario, porque estamos aquí grabando nuestro programa”, dijo.

Osment añadió: “Pero quería saludar y agradecer a todos los que nos han acompañado durante todos estos años. Estoy muy agradecida de que sigan disfrutando de la serie. Me siento muy orgullosa de formar parte de ello”. Con información de Hoy

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