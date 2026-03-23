Así es el anillo de Georgina Rodríguez: lujo, detalles y su precio estimado

Una imagen publicada por Georgina Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo no solo mostró una cena romántica, sino que puso en el centro del debate una de las joyas más exclusivas del mundo: su anillo de compromiso.

La pieza, que ha sido ampliamente analizada por expertos en joyería, tiene un valor estimado que oscila entre seis y hasta $us 12 millones, dependiendo de la calidad del diamante central y las gemas que lo acompañan.

El diseño destaca por un diamante ovalado de gran tamaño, rodeado por otras piedras preciosas, lo que la convierte en una de las sortijas más costosas vistas en el mundo del espectáculo. Su impacto ha sido tal que muchos especialistas la consideran una de las joyas más impresionantes entre celebridades en la actualidad.

La propia publicación, acompañada del mensaje “Cenita con amor”, rápidamente se viralizó, no solo por el contexto romántico, sino por el nivel de lujo exhibido. El anillo fue, sin duda, el elemento más comentado por los millones de seguidores de la modelo.

Este regalo se suma a la lista de extravagancias que caracterizan a la pareja, consolidando una imagen de alto perfil donde el lujo y la exclusividad son protagonistas constantes.

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