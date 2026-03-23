TEMAS DE HOY:
cajas fuertes Sebastián Marset

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Imparable! Abuelita en Brasil humilla a jóvenes en la cancha y se vuelve viral

Una abuelita brasileña demuestra que la edad es solo un número: su habilidad en la cancha frente a jóvenes se volvió viral y dejó a todos boquiabiertos.

Silvia Sanchez

23/03/2026 11:58

Abuelita en Brasil humilla a jóvenes en la cancha y se vuelve viral
Brasil

Escuchar esta nota

¡Imposible no mirar! Una abuelita en Brasil sorprendió a todos al enfrentarse a un grupo de jóvenes en plena cancha de fútbol. Su agilidad, control del balón y picardía dejaron claro que la pasión por el deporte no tiene límites.

El video, que muestra jugadas rápidas, regates y goles dignos de profesionales, se volvió tendencia en redes sociales en cuestión de horas, acumulando millones de reproducciones y comentarios asombrados.

 

Más que un juego, fue una verdadera lección: la edad no define hasta dónde puedes llegar cuando el amor por el fútbol corre por tus venas. ¡Inspiración pura!

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD