Una abuelita brasileña demuestra que la edad es solo un número: su habilidad en la cancha frente a jóvenes se volvió viral y dejó a todos boquiabiertos.
23/03/2026 11:58
Escuchar esta nota
¡Imposible no mirar! Una abuelita en Brasil sorprendió a todos al enfrentarse a un grupo de jóvenes en plena cancha de fútbol. Su agilidad, control del balón y picardía dejaron claro que la pasión por el deporte no tiene límites.
El video, que muestra jugadas rápidas, regates y goles dignos de profesionales, se volvió tendencia en redes sociales en cuestión de horas, acumulando millones de reproducciones y comentarios asombrados.
Más que un juego, fue una verdadera lección: la edad no define hasta dónde puedes llegar cuando el amor por el fútbol corre por tus venas. ¡Inspiración pura!
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55