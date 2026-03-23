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Día del Mar: Un perrito “rompe filas” y se roba miradas en acto cívico

El curioso can fue retirado con ternura por soldados en plena ceremonia cívica, provocando miradas curiosas en los asistentes.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/03/2026 12:11

Foto: Este perrito se hizo viral por su tierna reacción. Red Uno.
La Paz

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En medio de la solemnidad de los actos cívicos por el Día del Mar en La Paz, un inesperado protagonista se robó la atención: un perrito que decidió “participar” del evento y terminó enterneciendo a todos.

El pequeño can apareció entre las filas durante la ceremonia, generando sorpresa entre los asistentes y los propios efectivos militares. Lejos de alterar el orden, la situación se convirtió en un momento memorable cuando, entre dos soldados, y con mucho cuidado, arrastraron al pequeño hasta retirarlo de la escena.

 

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios destacaron la escena como un ejemplo de sensibilidad en medio de un acto solemne.

El episodio, breve pero significativo, dejó una postal distinta de la jornada: entre banderas, marchas y discursos, un perrito recordó que siempre hay espacio para la calidez y el humor.

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