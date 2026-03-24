Murió la ‘Abuela lalala’, la hincha que conquistó al mundo con su canto

Adiós a una hincha eterna. Cristina Mariscotti, conocida como la inolvidable 'Abuela lalala', falleció a los 79 años y dejó un vacío en el corazón de miles de fanáticos del fútbol.

Vecina del barrio de Liniers, en Buenos Aires, se convirtió en un fenómeno viral durante el Mundial de Qatar 2022 gracias a su forma única de alentar a la Selección Argentina. Su cántico —“Abuela, lalalalá”— recorrió el mundo y la transformó en un símbolo espontáneo de la pasión futbolera.

Su esquina, en Caaguazú y Andalgalá, se volvió un punto de encuentro donde celebraciones, risas y banderas construyeron una de las postales más queridas de aquella histórica consagración.

El adiós

La “Abuela lalala” falleció a principios de marzo de 2026 en el Hospital Santojanni, tras sufrir una insuficiencia cardíaca.

La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales, donde hinchas recordaron su energía, su ternura y su amor incondicional por la camiseta albiceleste.

Un legado que sigue cantando

Más que un personaje viral, Cristina fue el reflejo de una pasión auténtica: la de miles de argentinos que viven el fútbol en la calle, con emoción pura.

Su historia queda ligada para siempre a uno de los momentos más felices del deporte argentino, justo cuando el mundo se prepara para una nueva cita mundialista en 2026.

Porque hay voces que no se apagan… y la suya seguirá sonando en cada festejo.

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