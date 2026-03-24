De bolsa de mercado a alta costura: conoce la historia viral que confundió a todos

En los últimos días, la actriz china Zhang Jingyi se volvió viral tras aparecer con una llamativa bolsa amarilla que muchos juraban era el nuevo y excéntrico accesorio de Balenciaga.

Porque, seamos honestos, si alguien puede venderte una bolsa de basura en miles de dólares, es Balenciaga.

La verdad detrás de la bolsa viral

Lejos del lujo y las pasarelas, la famosa bolsa amarilla era una simple bolsa de plástico. Sí, de esas que probablemente tienes en casa.

La actriz la usó como parte de la promoción de su película The One, donde su personaje, Yu Yan, la utiliza para que sus padres —que son sordos— puedan identificarla a la distancia.

O sea, no era moda, era cine con significado.

¿Por qué todos pensaron que era de lujo?

El internet hizo lo suyo. Las fotos se viralizaron y muchos asumieron que era un nuevo diseño de Balenciaga, famosa por convertir lo cotidiano en “arte” (y caro).

Cuando Balenciaga sí vendió una “bolsa de basura”

La marca ya había lanzado la polémica “Trash Bag”, un bolso inspirado literalmente en una bolsa de basura, que llegó a costar más de 2.000 dólares.

Así que cuando apareció la bolsa amarilla… todos dijeron: “Sí, esto es 100% Balenciaga”, pero no lo era.

Una estrategia que salió perfecta

Lo que empezó como confusión terminó siendo una jugada brillante. En cuestión de horas, la bolsa amarilla se volvió tendencia global.

Memes, bromas y comentarios inundaron redes sociales, con usuarios diciendo cosas como: “Mi bolsa del mercado también es alta costura, solo no lo sabía”.

Conclusión

No era lujo. No costaba miles. No era de diseñador.

Pero logró lo imposible: hacer que una bolsa común se sintiera como pasarela internacional.

A continuación, puedes disfrutar de un divertido momento en El Mañanero de Santa Cruz, donde conocerás la historia de la bolsa amarilla.

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