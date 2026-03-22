¿Adiós a la ducha? Japón lanza cápsula que lava humanos sin esfuerzo

Lo que parecía sacado de una película futurista ya es real. En Japón, la empresa Science Co. presentó una innovadora cápsula que promete cambiar la forma en la que las personas se bañan.

Se trata de la Mirai Human Washing Machine, una máquina capaz de lavar, enjuagar y secar completamente a una persona en apenas 15 minutos, sin necesidad de jabón manual ni esfuerzo físico.

El dispositivo, de 2,3 metros de largo y con un diseño que recuerda a una nave espacial, funciona como una cápsula en la que el usuario simplemente se recuesta y deja que la tecnología haga el resto.

Una vez dentro, sensores biométricos analizan el estado del cuerpo —como el ritmo cardíaco— y una inteligencia artificial ajusta automáticamente la temperatura del agua, la presión, la iluminación e incluso la música, creando una experiencia personalizada.

El secreto está en el uso de microburbujas, capaces de penetrar los poros y eliminar suciedad, grasa y bacterias sin necesidad de frotar. El proceso incluye lavado, enjuague y secado con aire caliente, todo en un solo ciclo.

La máquina se convirtió en una de las grandes atracciones de la Expo 2025 Osaka-Kansai, donde generó largas filas y alcanzó un nivel de satisfacción del 98,3% entre quienes la probaron. El interés fue tal que más de 40.000 personas solicitaron experimentarla.

Ante la demanda, la empresa decidió lanzar una edición limitada de solo 50 unidades. Sin embargo, no será accesible para todos: su precio ronda los 385.000 dólares, lo que la posiciona como un producto exclusivo para hoteles de lujo, spas y centros de bienestar.

Más allá de su costo, la gran pregunta queda en el aire: ¿podría esta tecnología reemplazar las duchas tradicionales en el futuro?

Por ahora, es una innovación de alto nivel… pero también una señal clara de hacia dónde avanza el confort y la tecnología en la vida cotidiana.

Porque en Japón, el futuro no se imagina… se construye.

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