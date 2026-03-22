Desde este lunes te lo pedirán: lo que debes saber sobre tu certificado de sufragio

Concluida la jornada electoral, comienza una nueva etapa para los ciudadanos: el uso obligatorio del certificado de sufragio, un documento que será indispensable desde este lunes para realizar distintos trámites en el país.

Emitido al momento de votar, este certificado tendrá una vigencia de tres meses, es decir, hasta el 21 de junio de 2026. Durante este periodo, será requerido en entidades bancarias, instituciones públicas y algunas privadas, convirtiéndose en un requisito clave para acceder a servicios y gestiones.

Por ello, quienes participaron en la votación deberán conservar este documento, ya que será solicitado para múltiples trámites cotidianos.

Pero, ¿qué pasa si no pudiste votar? En ese caso, existe una alternativa: el certificado de impedimento. Este documento permite justificar la inasistencia y también es válido para realizar trámites.

El certificado de impedimento puede obtenerse en puntos autorizados durante la jornada electoral y, desde este lunes, en los Tribunales Electorales Departamentales de todo el país. Para acceder a él, los ciudadanos deberán presentar una justificación que explique por qué no emitieron su voto.

Así, tras las elecciones, no todo termina en las urnas: el certificado de sufragio se convierte en el documento clave de los próximos meses. Tenerlo a mano no será una opción, sino una necesidad.

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