Karol G lanza su termo “Tropicoqueta”: precio, fecha y dónde comprarlo en Bolivia

Karol G vuelve a marcar tendencia, pero esta vez fuera de los escenarios. La artista anunció una colaboración exclusiva con Stanley 1913 para lanzar su colección “Tropicoqueta”, un termo que ya genera expectativa entre sus fans.

Con un diseño llamativo en acabado dorado y detalles florales de hibisco, el producto combina la estética característica de la “Bichota” con la funcionalidad de uno de los vasos térmicos más populares del mercado. La propuesta apunta a convertirse en un imprescindible para el día a día y en objeto de deseo para coleccionistas.

¿Cuándo sale y cuánto cuesta?

El termo estará disponible en Bolivia a partir del 26 de marzo de 2026 y se venderá exclusivamente en línea a través de la página oficial de la marca.

Los precios confirmados son:

887 ml: 749 bolivianos

1.8 litros: 849 bolivianos

Un dato clave: la marca recomienda comprar solo una unidad por persona, ya que los pedidos considerados para reventa podrían ser cancelados.

¿Cómo es el termo “Tropicoqueta”?

El diseño no pasa desapercibido. Se trata de un vaso térmico fabricado con acero inoxidable reciclado, con aislamiento al vacío de doble pared para mantener la temperatura por más tiempo.

Incluye:

Tapa de rosca con tres posiciones

Pajilla reutilizable

Adorno decorativo (inspirado en la estética tropical)

Compatibilidad con portavasos de automóvil

Además, incorpora detalles exclusivos como un tapón metálico dorado con forma llamativa, reforzando el estilo distintivo de la colección.

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