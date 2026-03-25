De la frustración a la ilusión: conozca el duro trayecto de la Verde para llegar al repechaje

La selección boliviana construyó un camino lleno de sacrificio para alcanzar el repechaje rumbo al Mundial. El inicio de las Eliminatorias fue duro, con una goleada sufrida ante Brasil que golpeó la ilusión, seguida por derrotas frente a Argentina y Ecuador que hicieron pensar que todo volvía a ser cuesta arriba.

La inestabilidad marcó gran parte del proceso. La salida de técnicos y los resultados adversos en amistosos y competiciones oficiales reflejaban un equipo sin rumbo claro. Ni el ciclo de Gustavo Costas ni el de Carlos Antonio Zago lograron consolidar una idea, y la Copa América terminó por evidenciar la crisis futbolística.

El cambio llegó con la apuesta por un proceso liderado por Óscar Villegas. Bajo su conducción, Bolivia encontró identidad y fortaleza, especialmente en la altura de El Alto, donde se hizo fuerte e inició una racha positiva que devolvió la confianza al plantel y a la hinchada.

Los resultados comenzaron a acompañar. La Verde logró triunfos importantes, como la victoria en Chile y un partido épico ante Colombia jugando con diez hombres. Esos momentos permitieron que el equipo se metiera en la pelea por la clasificación, alimentando una ilusión que parecía lejana meses atrás.

Pese a algunos tropiezos como empates en casa y partidos donde faltó eficacia, Bolivia nunca dejó de creer. Llegó a las últimas fechas dependiendo de sí misma y respondió con carácter en el momento decisivo.

La victoria ante Brasil, sumada a otros resultados favorables, permitió a la Verde asegurar el repechaje. El gol de Miguel Terceros desató la emoción de todo un país que volvió a ilusionarse después de años de espera.

Así, tras un camino lleno de obstáculos, Bolivia demuestra que la perseverancia tiene recompensa. La Verde está a un paso del Mundial, con una historia que refleja que, aunque nada es fácil, siempre hay razones para creer.

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