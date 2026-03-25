Internacionalización de Unifranz fortalece la formación académica y amplía la visión profesional

Estudiar en el extranjero es una de las experiencias más enriquecedoras para los universitarios que buscan ampliar su formación más allá de las aulas. En ese camino, el Programa de Internacionalización de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) se posiciona como una puerta clave para que los estudiantes vivan una formación integral, combinando aprendizaje académico, intercambio cultural y crecimiento personal.

La experiencia de Ithan Escobar, estudiante de Ingeniería de Sistemas en Unifranz, refleja cómo esta oportunidad puede mejorar la vida universitaria y ampliar su visión respecto al futuro de la carrera elegida.

“Fui a Perú a la ciudad de Chiclayo, en el distrito Lambayeque. La universidad se llama Universidad Señor de Sipán”, sostiene Ithan.

La movilidad académica no solo implica viajar, sino también adaptarse a nuevos sistemas educativos, metodologías de enseñanza y dinámicas culturales distintas. En el caso del estudiante de Unifranz, tras viajar a Perú, cursó un semestre en una institución que le permitió ampliar sus conocimientos y enfrentar nuevos retos.

“En la universidad me tocaba pasar clases, a veces cuatro horas de corrido por materia, y me tocaba investigar algunos temas porque eran temas nuevos para mí”, explica Ithan.

Este tipo de experiencias exige disciplina y adaptación, ya que el estudiante debe responder a exigencias académicas diferentes a las de su país de origen. Sin embargo, también abre la posibilidad de descubrir nuevas formas de aprendizaje.

“Mi motivación principal fue la oportunidad de viajar, siempre me ha gustado viajar. Además, conocer diferentes países, diferentes culturas y gracias a la Internacionalización de Unifranz, pude hacerlo y también he combinado con mis estudios sin retrasarlos o sin congelarlos”, destaca el futuro ingeniero.

Uno de los mayores beneficios de este programa es la posibilidad de fortalecer competencias profesionales en contextos distintos. En el área de Ingeniería de Sistemas, esto se traduce en la adquisición de conocimientos de nuevas herramientas tecnológicas y enfoques innovadores. “Lo nuevo que aprendí respecto a mi carrera fue: nuevas formas de resolver algoritmos, diferentes lenguajes de programación, las formas de resolver la minería de datos y cómo usar la inteligencia artificial”, destaca Ithan.

Además del aprendizaje académico, el entorno universitario juega un papel importante en la experiencia del estudiante. La infraestructura, los espacios y el ambiente influyen directamente en el proceso formativo.

“La universidad tiene laboratorios, es una universidad muy grande que tiene un campus muy grande con muchos árboles, tiene columpios y se enfoca en que el estudiante se sienta cómodo en la universidad”, explica Escobar.

La Universidad Señor de Sipán (USS) se encuentra ubicada en el kilómetro cinco de la carretera a Pimentel, en la provincia de Chiclayo, que pertenece a la región de Lambayeque en Perú. Su campus principal, reconocido por su moderna infraestructura, constituye el eje central de sus actividades académicas desde el año 2000.

El Programa de Internacionalización de Unifranz permite precisamente este tipo de vivencias en este tipo de espacios académicos, donde el aprendizaje trasciende lo teórico y se convierte en una experiencia integral. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que desarrollan habilidades como la adaptación, el pensamiento crítico y la capacidad de interactuar en entornos multiculturales. Estas competencias son altamente valoradas en un mundo laboral cada vez más globalizado.

A nivel personal, el impacto también es significativo. Vivir en otro país implica salir de la zona de confort, enfrentar desafíos cotidianos y construir nuevas redes de apoyo. “Gracias a la internacionalización respecto al académico, me siento muy bien porque aprendí nuevas cosas respecto a mi carrera”, explica el universitario. Este proceso fortalece la autonomía y la confianza del estudiante.

Asimismo, la experiencia internacional permite establecer vínculos con personas de diferentes países, lo que enriquece la perspectiva cultural y profesional. La creación de redes de contacto es uno de los beneficios más importantes, ya que puede abrir puertas a futuras oportunidades laborales o académicas en el exterior.

Ithan destaca la importancia de atreverse a vivir esta experiencia. “Recomiendo que lo hagan, que no tengan miedo, que no tengan miedo en ir a otro país a estudiar. Que se atrevan y tengan esa curiosidad que es una experiencia única, que te cambia tanto como persona como académicamente, además, conoces gente muy buena de muchos países y puedes hacer amigos”, enfatiza.

Su testimonio demuestra que estudiar un semestre en el extranjero no sólo amplía el conocimiento, sino que transforma la forma de ver el mundo. El Programa de Internacionalización de Unifranz continúa consolidándose como una herramienta clave para formar profesionales con visión global, capaces de adaptarse a nuevos entornos y enfrentar los desafíos de un mundo interconectado.

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