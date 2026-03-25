Melania Trump sorprende en la Casa Blanca junto a un avanzado robot con IA

La primera dama estadounidense, Melania Trump, llevó un invitado sorpresa a un evento en la Casa Blanca el miércoles: un robot humanoide que camina y habla.

En lugar de su esposo, el presidente Donald Trump, a su lado, fue el androide "Figura 3" el que acompañó a Melania por la famosa alfombra roja.

Melania, de 55 años, cuyo principal enfoque como primera dama es la inteligencia artificial y los espacios digitales, organizaba una cumbre sobre cómo empoderar a los niños con tecnología educativa.

"Gracias, Primera Dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca", dijo el robot gris y negro, gesticulando con las manos en sus breves palabras de apertura.

Luego se marchó por donde había venido.

Los invitados en el Salón Este de la Casa Blanca, entre los que se encontraba la primera dama francesa, Brigitte Macron, aplaudieron.

"Puedo afirmar que usted es mi primer invitado humanoide de fabricación estadounidense en la Casa Blanca", dijo Melania, nacida en Eslovenia, leyendo un comunicado preparado.

La exmodelo, madre del hijo menor del presidente, Barron, de 20 años, continuó hablando sobre cómo la inteligencia artificial basada en humanoides pronto se utilizaría para educar a los niños.

"Imaginen a un educador humanoide llamado Platón. El acceso a los estudios clásicos ahora es instantáneo", dijo.

"Como es de prever, nuestros hijos desarrollarán un pensamiento crítico profundo y habilidades de razonamiento independiente."

En los últimos meses, Melania Trump ha asumido un papel cada vez más visible ante el público, después de haber sido una presencia inicialmente discreta en la Casa Blanca al comienzo del segundo mandato de su marido.

Ha organizado varios eventos sobre inteligencia artificial y protección de los niños en internet.

Pero también ha emprendido varios proyectos lucrativos, entre ellos un documental llamado "Melania", realizado gracias a un acuerdo multimillonario con Amazon, y un audiolibro de su autobiografía narrado por inteligencia artificial.

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