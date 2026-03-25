Alerta sanitaria: reportan brote de casos de influenza y chikungunya en Potosí

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Potosí declaró alerta epidemiológica ante el rebrote de influenza en sus variantes H1N1 y AH3N2, tras confirmarse al menos 16 casos en las últimas semanas, afectando principalmente a población estudiantil.

El jefe de la Unidad de Epidemiología, Huáscar Alarcón, informó que la enfermedad, que ya había sido controlada, volvió a registrarse con nuevos contagios.

“Nos encontramos en una alerta epidemiológica por el rebrote de una nueva patología con el subclado AH3N2 y casos emergentes de H1N1. En las últimas semanas se han activado 16 casos”, señaló.

La autoridad expresó su preocupación por la afectación en menores de edad.

“Lo que preocupa en este sentido son estudiantes que se han presentado con esta patología”, afirmó.

Ante esta situación, el Sedes solicitó a instancias educativas la suspensión temporal de clases presenciales en algunas unidades educativas para proceder con tareas de desinfección.

“Se ha pedido que se cierren las unidades educativas para cumplir con las desinfecciones respectivas y que los estudiantes pasen clases virtuales”, indicó.

Paralelamente, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia por casos de chikungunya en el departamento. El responsable del área de vectores, Antonio Nogales, confirmó que se mantienen 31 casos positivos.

“Se han enviado a Inlasa 31 muestras, de las cuales 29 han resultado positivas más dos importadas; en total tenemos 31 casos confirmados”, explicó.

Además, informó que brigadas técnicas se desplazaron nuevamente a comunidades como Poco Poco, donde se tomaron nuevas muestras que fueron enviadas al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud para su análisis.

Nogales también recordó la presencia del mosquito transmisor en el departamento.

“El Aedes aegypti fue captado en 2024 en comunidades de Toro Toro, donde también se presentaron casos de dengue”, advirtió.

Las autoridades de salud instaron a la población a mantener medidas de prevención y estar atenta a los síntomas, mientras continúan las acciones de control epidemiológico en el departamento.

Con información de El Potosí.

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