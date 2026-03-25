Ministro Oviedo rinde informe en el Senado por operativo en Colcapirhua

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se presentó este miércoles ante la Cámara de Senadores para brindar un informe sobre el operativo policial ejecutado en diciembre del año pasado en el botadero de Colcapirhua, en Cochabamba, que dejó un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos.

Durante su intervención, la autoridad respondió a una serie de preguntas formuladas por los legisladores en torno al despliegue policial para atender el conflicto, que se prolongó por más de diez días en el vertedero.

Al término de su exposición, Oviedo reconoció que la Policía Boliviana aún enfrenta limitaciones operativas. Señaló que la institución cuenta con aproximadamente 40.000 efectivos, aunque se encuentra en proceso de implementar cambios basados en méritos.

Concluida la explicación, el presidente del Senado, Diego Ávila, dio por finalizada la primera parte del informe y solicitó al ministro abandonar el hemiciclo, para dar paso a una segunda fase reservada entre los legisladores.

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