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La Paz: Terminal Metropolitana suspende salidas por bloqueo de choferes

La administración informó que la medida es temporal y responde a bloqueos en La Paz y El Alto; el resto de servicios opera con normalidad.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/03/2026 12:13

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El Alto

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La Dirección General Ejecutiva de la Terminal Metropolitana de El Alto anunció la suspensión temporal de los viajes al interior del país debido a los conflictos sociales y bloqueos registrados en las ciudades de La Paz y El Alto.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que la medida busca precautelar la seguridad de los pasajeros ante la imposibilidad de garantizar rutas expeditas.

La disposición genera incertidumbre entre los usuarios que tenían previsto trasladarse a diferentes regiones, en medio de una jornada marcada por movilizaciones y restricciones en el transporte.

Sin embargo, la administración aclaró que otras actividades dentro de la terminal continúan desarrollándose con normalidad.

“El resto de nuestros servicios relacionados a la administración, patio de comidas, oficinas de CERECI, SEGIP, recaudaciones y demás oficinas comerciales atienden de manera normal”, añade el comunicado.

La medida se mantendrá vigente mientras persistan los conflictos que afectan la transitabilidad en las principales vías del eje metropolitano.

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