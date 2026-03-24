YPFB llama al diálogo y pide evitar paro de choferes en La Paz

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, convocó al diálogo a los choferes de La Paz que anunciaron movilizaciones para este miércoles y les pidió reflexionar, señalando que el proceso de compensación por daños en vehículos ya está en marcha.

“Esperamos que dentro de la dirigencia se pueda conversar esta situación para que ojalá no se acate el paro convocado para mañana. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, los invitamos a hacer una reflexión; estamos en la fase de solución”, manifestó.

Akly aseguró que los pagos a los afectados por la calidad de la gasolina se realizan de manera progresiva y que el proceso de resarcimiento ya fue activado.

En relación con denuncias sobre la calidad del diésel, la autoridad descartó irregularidades y afirmó que, en el caso de la gasolina, el problema ya fue subsanado, garantizando el suministro con los estándares correspondientes.

Pese a ello, distintas federaciones del transporte en La Paz ratificaron un paro movilizado para este miércoles, argumentando incumplimientos en el resarcimiento por daños en motorizados.

El anuncio de las medidas de presión coincide con la jornada en la que YPFB informó el desembolso de Bs 1,5 millones a más de 1.000 personas que registraron sus reclamos.

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