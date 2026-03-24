TEMAS DE HOY:
Tragón de droga Sebastián Marset conscripto

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

YPFB llama al diálogo y pide evitar paro de choferes en La Paz

El titular de YPFB insta a los transportistas a suspender las medidas de presión, argumentando que están en "fase de solución". 

Miguel Ángel Roca Villamontes

24/03/2026 16:51

Akly pidió a los transportistas que reflexionen ante las medidas de presión. Foto YPFB

Escuchar esta nota

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, convocó al diálogo a los choferes de La Paz que anunciaron movilizaciones para este miércoles y les pidió reflexionar, señalando que el proceso de compensación por daños en vehículos ya está en marcha.

“Esperamos que dentro de la dirigencia se pueda conversar esta situación para que ojalá no se acate el paro convocado para mañana. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, los invitamos a hacer una reflexión; estamos en la fase de solución”, manifestó.

Akly aseguró que los pagos a los afectados por la calidad de la gasolina se realizan de manera progresiva y que el proceso de resarcimiento ya fue activado.

En relación con denuncias sobre la calidad del diésel, la autoridad descartó irregularidades y afirmó que, en el caso de la gasolina, el problema ya fue subsanado, garantizando el suministro con los estándares correspondientes.

Pese a ello, distintas federaciones del transporte en La Paz ratificaron un paro movilizado para este miércoles, argumentando incumplimientos en el resarcimiento por daños en motorizados.

El anuncio de las medidas de presión coincide con la jornada en la que YPFB informó el desembolso de Bs 1,5 millones a más de 1.000 personas que registraron sus reclamos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD