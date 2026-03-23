Lluvias, tormentas eléctricas y granizo: Estos departamentos se verán afectados por las inclemencias del tiempo, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre la presencia de precipitaciones de consideración en varias regiones del país durante los próximos días, con mayor intensidad en zonas del norte y la Amazonía.

Según el reporte, las lluvias afectarán principalmente al norte, la Amazonía y los Yungas del departamento de La Paz, además del Trópico de Cochabamba, el norte integrado de Santa Cruz y el sur del Beni, donde se prevén precipitaciones importantes.

“Tenemos precipitaciones importantes en todo lo que sería el norte, Amazonía y Yungas del departamento de La Paz… también en el Trópico de Cochabamba y el norte integrado de Santa Cruz”, informó la pronosticadora.

Posible alerta naranja por crecida de ríos

El Senamhi no descartó emitir una alerta de prioridad naranja, debido al riesgo de incremento del caudal de ríos provocado por las lluvias continuas en distintas regiones.

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar previsiones, especialmente en zonas vulnerables.

Tormentas eléctricas y granizo

El informe también advierte que las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, afectando principalmente a:

La Paz (Valles, centro y ciudad de El Alto)

Cochabamba (región de Valles)

Chuquisaca y Tarija

Zonas altas de Potosí

Estas condiciones climáticas podrían generar afectaciones en cultivos, vías y zonas urbanas.

Lluvias durante toda la semana

De acuerdo con el Senamhi, las precipitaciones se registrarán de forma constante, principalmente en horas de la tarde durante toda la semana.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar previsiones, portar paraguas y evitar zonas de riesgo, ya que las lluvias podrían intensificarse en distintos momentos del día.

Mira la programación en Red Uno Play