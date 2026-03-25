Un trágico accidente laboral conmociona a Vietnam, donde una trabajadora perdió la vida tras quedar atrapada en maquinaria industrial mientras cumplía sus funciones.

El hecho ocurrió en la comuna de Truong Son, en una planta de procesamiento de madera ubicada en la provincia de Bac Ninh.

Accidente en plena jornada

Según reportes preliminares, el incidente se registró alrededor de las 07:35 de la mañana, cuando la víctima trabajaba en una línea de producción de astillas junto a otra operaria.

De manera repentina, la mujer fue atrapada por el sistema de la maquinaria.

Su compañera intentó auxiliarla de inmediato y pidió ayuda, pero no fue posible detener el equipo a tiempo.

Fallecimiento inmediato

La víctima, identificada como Tran Thi Lanh, de 42 años, murió en el lugar debido a la gravedad del accidente.

El hecho generó conmoción entre los trabajadores de la planta, quienes presenciaron lo ocurrido sin poder evitar el desenlace.

Investigación en curso

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad industrial o responsabilidades por parte del taller.

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