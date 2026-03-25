El accidente ocurrió durante su jornada de trabajo en una planta de procesamiento de madera. Autoridades investigan las causas y posibles fallas de seguridad.
25/03/2026 15:53
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Un trágico accidente laboral conmociona a Vietnam, donde una trabajadora perdió la vida tras quedar atrapada en maquinaria industrial mientras cumplía sus funciones.
El hecho ocurrió en la comuna de Truong Son, en una planta de procesamiento de madera ubicada en la provincia de Bac Ninh.
Accidente en plena jornada
Según reportes preliminares, el incidente se registró alrededor de las 07:35 de la mañana, cuando la víctima trabajaba en una línea de producción de astillas junto a otra operaria.
De manera repentina, la mujer fue atrapada por el sistema de la maquinaria.
Su compañera intentó auxiliarla de inmediato y pidió ayuda, pero no fue posible detener el equipo a tiempo.
Fallecimiento inmediato
La víctima, identificada como Tran Thi Lanh, de 42 años, murió en el lugar debido a la gravedad del accidente.
El hecho generó conmoción entre los trabajadores de la planta, quienes presenciaron lo ocurrido sin poder evitar el desenlace.
Investigación en curso
Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad industrial o responsabilidades por parte del taller.
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